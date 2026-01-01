Спектакль Каннон Данс. Спектакль-балет «Мотылек»

Танцевальный спектакль театра «Каннон Данс»

Постичь танцевальный язык норвежского хореографа Ю Стремгрена — задача, которую сложно выразить словами. Его работы выделяются интуитивным подходом, пронзительным юмором и умением создавать неожиданные сюжетные линии. Прибытие Стремгрена в Россию для постановки спектакля «Мотылек» в театре танца «Каннон Данс» стало значимым событием, которое обращает внимание на актуальные проблемы современности.

Феномен «эффекта мотылька» остается загадкой. Эти создания, ориентируясь ночью по звездам и луне, испытывают сильное влечение к яркому искусственному свету. Этот чарующий и одновременно опасный мираж искажает их внутренний компас и уводит в неизвестность. Применяя эту метафору, Стремгрен исследует течение жизни и выбор, стоящий перед каждым из нас.

Не упустите возможность увидеть спектакль «Мотылек» — это не только танец, но и глубокая рефлексия на важные жизненные темы.