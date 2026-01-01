Спектакль Каннон Данс. Спектакль-балет «Кредо»

Спектакль «Кредо»: искусство честности и свободы

Спектакль «Кредо» (CREDO) — это одноактная постановка, созданная Петербургской танцевальной компанией «Каннон Данс» под мастерством хореографов Норхе Седеньо Раффо и Таис Суарез Фернандес из Кубы. В этом произведении искусство танца становится философским исследованием личных убеждений и внутренних опор человека.

Идея и концепция

«Кредо» предлагает зрителям задуматься о том, что такое максимальная честность, открытость и свобода в искусстве и жизни. Хореографы стремятся передать эти состояния через движения, на которые влияет богатство кубинской танцевальной традиции.

Стиль

Спектакль выполнен в стиле современного танца (contemporary dance). Он выделяется эмоциональной глубиной и выразительностью, что характерно для кубинской школы хореографии.

Продолжительность

Продолжительность спектакля составляет около 30 минут и обычно показывается в рамках одного вечера с другими работами компании, например, со спектаклем «Бар.Око».