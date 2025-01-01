Меню
Каннон Данс. «Фрейя. Парадигма любви»
Киноафиша Каннон Данс. «Фрейя. Парадигма любви»

Спектакль Каннон Данс. «Фрейя. Парадигма любви»

12+
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль-балет «Фрейя. Парадигма любви»

Автор этого уникального произведения обращается к вечной теме любви как высшей ценности человеческой жизни. Спектакль ставит вопросы о сущности чувств и их роли в нашем существовании, предлагая зрителям задуматься над важностью любви в разных ее проявлениях.

Хореограф и артистизм

Хореограф Лилит Акопян разработала сложную и непривычную танцевальную лексику, которая требует от артистов предельной концентрации и безупречной подготовки. Каждый элемент танца здесь служит глубокому выражению эмоций и переживаний. Зрители могут ожидать не только эстетического удовольствия, но и глубоких размышлений о природу любви.

Продолжительность и впечатления

Продолжительность спектакля составляет всего 45 минут, но этого времени достаточно, чтобы погрузить зрителей в атмосферу чувств и переживаний, которые оставляют яркое впечатление. Не упустите возможность стать свидетелем этого удивительного танцевального путешествия!

Декабрь
13 декабря суббота
17:00
Black Box Санкт-Петербург, Казанская, 7в, 3 этаж
от 500 ₽
20 декабря суббота
17:00
Black Box Санкт-Петербург, Казанская, 7в, 3 этаж
от 500 ₽
27 декабря суббота
17:00
Black Box Санкт-Петербург, Казанская, 7в, 3 этаж
от 500 ₽

