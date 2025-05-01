Спектакль Каннон Данс. Фестиваль «Пятилетка»

Фестиваль «Пятилетка»: новое дыхание петербургского современного танца в Екатерининском собрании

Фестиваль «Пятилетка» – это событие с уникальной историей, тесно связанной с петербургским современным танцем. Изначально он проводился Домом танца «Каннон данс» раз в пять лет и был посвящен петербургскому contemporary dance, история которого восходит к 1990 году, когда был создан Театр танца Саши Кукина – первая в городе профессиональная компания современного танца.

С течением времени современный танец стал неотъемлемой частью культурной жизни Северной столицы. В последние годы наблюдается значительный рост количества танцевальных коллективов и площадок, а также регулярное проведение различных событий: премьер, фестивалей, лабораторий и вечеров современной хореографии. В ответ на этот всплеск интереса, с 2022 года фестиваль «Пятилетка» стал ежегодным смотром петербургского современного танца.

Символика и история фестиваля

Название фестиваля имеет символическое значение для петербургской танцевальной сцены. Оно связано с памятью о ДК Первой Пятилетки, где в 1997 году свой творческий дом основал «Каннон данс». В 2000 году на Малой сцене ДК была создана «Альтернативная сцена С’Танцiя» – первая в стране площадка, где современный танец был представлен на постоянной основе.

Фестиваль «Пятилетка» не только демонстрирует лучшие образцы современного танца, но и становится платформой для обмена опытом и идеями среди танцоров, хореографов и зрителей. Не упустите возможность стать частью этого яркого события!