Каннон Данс «Бессердечность»
Киноафиша Каннон Данс «Бессердечность»

Спектакль Каннон Данс «Бессердечность»

12+
Режиссер Лилит Акопян
Продолжительность 1 час
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Пластическая постановка Лилит Акопян

Вдохновлённый произведениями философа Ханны Арендт, новый спектакль исследует фундаментальные вопросы: что такое правда? Что есть обман? Почему ложь зачастую кажется более привлекательной, чем реальность? Хореограф Лилит Акопян (Армения / Германия) ставит перед собой и публикой эти важные вопросы. В своих размышлениях Арендт отмечает: Факты и события бесконечно более хрупки, чем аксиомы, и именно эта хрупкость делает обман таким лёгким и соблазнительным.

Ложь обладает явным преимуществом: лжец заранее знает, чего хочет аудитория, и подготавливает свою историю, чтобы она выглядела правдоподобной. В отличие от реальности, которая преподносит нам неожиданные сюрпризы, обман создаёт иллюзии, часто более комфортные для восприятия.

Спектакль «Словарь необъяснимых печалей»

Этот спектакль-исследование создан Валерией Каспаровой и базируется на проекте графического дизайнера и режиссёра Джона Кёнига The Dictionary of Obscure Sorrows. Цель проекта — создать и определить неологизмы для эмоций, ещё не описанных в языке. В работах Каспаровой «необъяснимые чувства, необъяснимые мысли, необъяснимые изменения в теле» становятся основными темами, отражая трудности переходного возраста, переживаемые исполнителями.

Музыка Баха, в частности Matthäus Passion, добавляет глубину и вечность к этому состоянию «необъяснимости» в жизни каждого из нас.

Купить билет на спектакль Каннон Данс «Бессердечность»

Сентябрь
29 сентября понедельник
19:00
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
от 1100 ₽

