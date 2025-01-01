Спектакль Каннон Данс «Бессердечность»

Пластическая постановка Лилит Акопян

Вдохновлённый произведениями философа Ханны Арендт, новый спектакль исследует фундаментальные вопросы: что такое правда? Что есть обман? Почему ложь зачастую кажется более привлекательной, чем реальность? Хореограф Лилит Акопян (Армения / Германия) ставит перед собой и публикой эти важные вопросы. В своих размышлениях Арендт отмечает: Факты и события бесконечно более хрупки, чем аксиомы, и именно эта хрупкость делает обман таким лёгким и соблазнительным .

Ложь обладает явным преимуществом: лжец заранее знает, чего хочет аудитория, и подготавливает свою историю, чтобы она выглядела правдоподобной. В отличие от реальности, которая преподносит нам неожиданные сюрпризы, обман создаёт иллюзии, часто более комфортные для восприятия.

Спектакль «Словарь необъяснимых печалей»

Этот спектакль-исследование создан Валерией Каспаровой и базируется на проекте графического дизайнера и режиссёра Джона Кёнига The Dictionary of Obscure Sorrows . Цель проекта — создать и определить неологизмы для эмоций, ещё не описанных в языке. В работах Каспаровой «необъяснимые чувства, необъяснимые мысли, необъяснимые изменения в теле» становятся основными темами, отражая трудности переходного возраста, переживаемые исполнителями.