Спектакль Каннон Данс. «Бессердечность»

"Хрупкость фактов" и "Словарь необъяснимых печалей" на Новой сцене Александринского театра

Приглашаем вас на уникальные спектакли, которые ставят острые социальные и философские вопросы. Оба выступления обещают стать настоящим открытием для зрителей, стремящихся к глубокому осмыслению жизни.

Хрупкость фактов

Спектакль вдохновлён произведениями философа Ханны Арендт. Он исследует вопросы правды и обмана, поднимая важные темы: «Что такое правда? Что есть обман? Почему ложь часто оказывается более привлекательной, чем реальность?»

Хореограф Лилит Акопян (Армения / Германия) предлагает зрителям задуматься над хрупкостью фактов. В спектакле звучат слова Арендт: «Факты и события бесконечно более хрупки, чем аксиомы, и именно эта хрупкость делает обман таким лёгким и соблазнительным». Зрители станут свидетелями того, как ложь может быть правдоподобнее реальности, поскольку лжец заранее знает, чего хочет audience.

Словарь необъяснимых печалей

Этот спектакль-исследование создан под руководством хореографа Валерии Каспаровой и вдохновлён проектом графического дизайнера и режиссёра Джона Кёнига «The Dictionary of Obscure Sorrows». Цель проекта – создать и определить неологизмы для эмоций, которые ещё не описаны в языке.

Темы необъяснимых чувств и изменений в теле отражают трудности переходного возраста, через который проходят исполнители. В контексте происходящего музыка Иоганна Себастьяна Баха, в частности «Страсти по Матфею», лишь усиливает вечность этих «необъяснимостей» в жизни человека.

Не упустите возможность увидеть оба спектакля и погрузиться в глубокие размышления о том, что чаще всего остаётся за пределами слов.