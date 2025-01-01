Спектакль Каннон Данс. «Бар.око» «Парадоксы»

Спектакль-памфлет хореографа Лоранда Захара

Хореограф Лоранд Захар рассматривает свой новый спектакль как «гротескное зеркало современному обществу». Звуковую основу его работы составляет музыка барокко, которая, хотя и принадлежит ушедшей эпохе, продолжает оставаться актуальной в жизни высшего света сегодня.

Захар ставит себе цель создать «микс из юмора и меланхолии», показывая хаос на пограничье реального существования и желаемого мира. Его опыт в хореографии впечатляет: Лоранд работал с известными театрами и танцевальными компаниями в Венгрии, Нидерландах и других странах, а также преподавал в Академии Codarts в Роттердаме.

Хореограф и его достижения

Среди его работ — «Микрокосмос», «Транзит», «Недоступные территории», «Жар-птица» и многие другие. Это спектакли, которые получают признание как в Венгрии, так и за её пределами.

Продолжительность спектакля — 1 час без антракта.

«Парадоксы» — новая работа Суджон Ким

Танцевальная компания «Каннон Данс» представит премьеру «Парадоксы», созданную корейским хореографом Суджон Ким. В этом спектакле исследуются парадоксы личных страданий и творческих достижений, свободы и одиночества, а также искусства и социальных репрессий.

Музыкальное сопровождение включает произведения П.И. Чайковского, Ника Кейва, Маарьи Нуут и многих других композиторов.

О постановке от Суджон Ким

Хореограф делится своими размышлениями о парадоксах:

Парадокс свободы: подлинная свобода часто оказывается противоречивой, когда мы скрываем свои настоящие чувства за маской безразличия. Парадокс любви: истинная любовь сочетает в себе эгоизм и альтруизм, помогая забыть о себе ради другого. Парадокс предрассудков: необходимо мыслить нестандартно и избавляться от привычных штампов, переосмысляя известные балеты. Парадокс искусства: жизнь художника полна боли и испытаний, но только продолжая творить, мы создаем настоящее искусство.

Дополнительная информация

Продолжительность «Парадоксов» — 25 минут. Премьера состоялась 24 августа 2024 года в рамках XXVI Международного фестиваля современного танца OPEN LOOK.