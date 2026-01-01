Творческий летний интенсив для детей на каникулах в Москве

В этом лете наш театральный коллектив предлагает множество увлекательных активностей для юных талантов! Занятия включают танцы, песни, спорт и искусство на любой вкус. Под руководством опытных педагогов ребята смогут активно двигаться, весело играть и создавать свои шедевры из различных материалов — бумаги, картона, фетра, фомиана, глины и воска.

Творческие занятия для развития талантов

Участники интенсива познакомятся с миром красок, оттенков, полутонов и звуков. Они научатся использовать разнообразные техники декорирования, будут весело петь и задорно танцевать. Мы уверены, что у каждого ребенка есть скрытые таланты, которые только и ждут, чтобы быть раскрытыми!

Яркие эмоции и новые знакомства

В нашей творческой атмосфере нет места грусти. Каждый день насыщен яркими эмоциями и новыми впечатлениями. У нас можно завести новых друзей и познакомиться с единомышленниками. Мы гарантируем отличное настроение!

Интересная программа и удобный распорядок дня

В программе: активные и интеллектуальные игры, прогулки, творческие мастер-классы, настольные игры и просмотр мультфильмов. Распорядок дня с 09:00 до 13:00, а продленка до 18:00 предоставляется в подарок!

Где и как записаться

Вы можете приобрести абонемент на посещение интенсива на всю смену или выбрать отдельные дни. Приходите к нам — будем творить вместе!