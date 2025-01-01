Музыкальное путешествие: каникулярный дневник от Арины Лазгиян

Приглашаем вас на музыкальный вечер, который представит талантливая пианистка Арина Лазгиян. В программе концерта, который обещает стать незабываемым, будут звучать произведения выдающихся композиторов.

В программе вечера

Бенджамин Бриттен — «Каникулярный дневник» и вальсы. Бриттен, один из самых выдающихся композиторов XX века, создал это произведение как дань детству и радостному времени каникул.

Сирил Скотт — Пьесы. Скотт, известный своей музыкальной эстетикой и необычными мелодиями, оставил заметный след в музыкальном мире.

Обратите внимание, что программа может быть изменена. Убедитесь, что вы не пропустите этот удивительный вечер классической музыки!