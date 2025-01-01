Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Каникулярный дневник
Киноафиша Каникулярный дневник

Каникулярный дневник

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие: каникулярный дневник от Арины Лазгиян

Приглашаем вас на музыкальный вечер, который представит талантливая пианистка Арина Лазгиян. В программе концерта, который обещает стать незабываемым, будут звучать произведения выдающихся композиторов.

В программе вечера

  • Модест Мусоргский — «Картинки с выставки». Это произведение, написанное в 1874 году, является одним из самых известных в классической музыке и вдохновлено выставкой картин художника Виктора Гартмана.
  • Бенджамин Бриттен — «Каникулярный дневник» и вальсы. Бриттен, один из самых выдающихся композиторов XX века, создал это произведение как дань детству и радостному времени каникул.
  • Сирил Скотт — Пьесы. Скотт, известный своей музыкальной эстетикой и необычными мелодиями, оставил заметный след в музыкальном мире.

Обратите внимание, что программа может быть изменена. Убедитесь, что вы не пропустите этот удивительный вечер классической музыки!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 11 декабря
Органный зал Пермской филармонии Пермь, Ленина, 51б
19:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

Северный флот с симфоническим оркестром
12+
Рок
Северный флот с симфоническим оркестром
24 ноября в 19:00 ДК им. Солдатова
от 3000 ₽
SyntheticSax. Мировые хиты от Ameno до Lambada
12+
Джаз Эстрада
SyntheticSax. Мировые хиты от Ameno до Lambada
8 октября в 20:00 Кама
от 1000 ₽
Султан Лагучев. Горячие хиты
18+
Поп
Султан Лагучев. Горячие хиты
30 января в 19:30 Руки вверх!
от 2000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше