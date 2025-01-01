Меню
Каникулы в Наукограде. По следам динозавров
6+
О концерте/спектакле

Осенние каникулы в Ельцин Центре

Детский центр «18 – » открывает двери для юных исследователей в городском лагере «Каникулы в Наукограде. По следам динозавров». Участники смогут окунуться в удивительный мир доисторических гигантов и узнать о них много нового.

Путешествие в далекое прошлое

На протяжении осенних каникул ребята отправятся в настоящее приключение по следам динозавров. Каждый день будет посвящен изучению различных периодов эволюции этих удивительных существ. Участники получат возможность узнать, как менялась наша планета под влиянием древних ящеров.

Научные эксперименты и раскопки

Будущий палеонтолог? В лагере дети смогут попробовать себя в роли ученых, участвуя в раскопках настоящих ископаемых. Это возможность не только прикоснуться к истории, но и развить научные навыки.

Сравнение с современным миром

Поход в зоопарк станет отличной возможностью для сравнения древних рептилий с современными животными. Это упражнение поможет юным участникам понять, как менялась жизнь на Земле за миллионы лет.

Творчество и активные развлечения

Помимо познавательных занятий, лагеря ждут творческие и кулинарные мастер-классы, викторины, веселый квест и активные прогулки на свежем воздухе. Все это сделает каникулы не только полезными, но и незабываемыми.

Расписание лагеря

  • 9:00 – 10:00: сбор участников, настольные игры
  • 10:00 – 10:30: завтрак
  • 10:30 – 13:30: занятия с педагогами
  • 13:30 – 14:00: обед
  • 14:00 – 15:00: свободное время/прогулка
  • 15:00 – 17:30: творческие мастер-классы
  • 17:30 – 18:00: полдник
  • 18:00 – 19:00: свободное время, настольные игры

Лагерь «Каникулы в Наукограде. По следам динозавров» — это уникальная возможность весело провести время, развивая любознательность и творческие способности, а также получить множество новых знаний об увлекательном мире динозавров!

Октябрь
27 октября понедельник
09:00
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
от 10000 ₽

