Спектакль Каникулы Джонни Воробьева

Каникулы Джонни Воробьева
Билеты от 800₽
Постановка
Театр русской драмы п/р Михаила Щепенко 6+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О спектакле

Каникулы Джонни Воробьёва: летние приключения в театре Русская драма

В театре Русская драма состоится спектакль «Каникулы Джонни Воробьёва», созданный режиссёром Дмитрием Поляковым по произведениям Владислава Крапивина. Это история о детских приключениях в маленьком провинциальном городке, происходящая на фоне Олимпиады-80 в Москве.

Сюжет спектакля

1980-е годы стали главной тематикой этого спектакля. Сюжет вращается вокруг группы советских школьников, которые в летние каникулы стремятся к открытиям и приключениям. Время без современных гаджетов позволяет детям больше времени проводить на улице, исследуя мир и придумывая свои научные эксперименты, используя подручные предметы.

Темы дружбы и самопожертвования

Спектакль поднимает важные темы: дружба, любовь и готовность жертвовать собой ради других. Сюжет о том, смогут ли ребята найти древний шлем витязя и сделать открытие, которое перевернет современную науку, создает интригу и ценность детских мечтаний и жажды знаний.

Атмосфера времени

Спектакль по-настоящему передает дух Олимпиады-80, пробуждая ностальгические чувства у зрителей. Он напоминает о беззаботности детства и о времени, когда дружба, игра и исследования были главными занятиями подростков.

Не упустите возможность соприкоснуться с этой трогательной историей о детских летних каникул, которая взбодрит и поднимет настроение. Убедитесь, что вы не пропустите это удивительное событие на сцене театра Русская драма!

Режиссер
Дмитрий Поляков
В ролях
Василий Серегин
Дмитрий Поляков
Ирина Андреева
Елена Зотова
Антон Пушкарев

Март
7 марта суббота
15:00
Театр русской драмы п/р Михаила Щепенко Москва, Земляной Вал, 64
от 800 ₽
8 марта воскресенье
12:00
Театр русской драмы п/р Михаила Щепенко Москва, Земляной Вал, 64
от 800 ₽
15:00
Театр русской драмы п/р Михаила Щепенко Москва, Земляной Вал, 64
от 800 ₽

Фотографии

Каникулы Джонни Воробьева Каникулы Джонни Воробьева Каникулы Джонни Воробьева Каникулы Джонни Воробьева Каникулы Джонни Воробьева Каникулы Джонни Воробьева

