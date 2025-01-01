Меню
Каникулы Бонифация
Билеты от 1500₽
Киноафиша Каникулы Бонифация

Спектакль Каникулы Бонифация

Визуальная сказка
Постановка
Театр РОСТА 0+
Продолжительность 50 минут без антракта
Возраст 0+
Билеты от 1500₽

О спектакле

Визуальная сказка в театре РОСТА

Спектакль «Каникулы Бонифация» предлагает зрителям уникальную возможность следить за приключениями главного героя — Льва Бонифация, который отправляется к бабушке на каникулы. Визуальная сказка в жанре театра позволяет юным зрителям погрузиться в мир фантазий и увлекательных историй.

Необычная форма

Оригинальный подход к подаче материала делает спектакль поистине уникальным. Простота сюжета переплетается с разнообразными элементами: здесь можно увидеть цирковые номера, интерактивные вставки, театр теней и видео-анимацию. Актеры на протяжении всего действия остаются на сцене и совмещают несколько ролей, что добавляет динамики и увлекательности.

Развитие фантазии

Переодевания и мгновенные перестановки происходят прямо на глазах у зрителей. Это решение способствует не только развитию детской фантазии, но и знакомит детей с приемами современного театра, делая их зрительский опыт более насыщенным и интересным.

Приходите и убедитесь сами, как захватывающе и увлекательно проходят «Каникулы Бонифация». Приготовьтесь к ярким эмоциям и незабываемым впечатлениям!

Январь
25 января воскресенье
12:00
Театр РОСТА Москва, Прохладная, 28
от 1500 ₽
16:00
Театр РОСТА Москва, Прохладная, 28
от 1500 ₽

Фотографии

Каникулы Бонифация Каникулы Бонифация Каникулы Бонифация Каникулы Бонифация Каникулы Бонифация

