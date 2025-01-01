Меню
Сольный концерт Канцлер Ги в Воронеже

19 ноября в клубе «12» пройдет долгожданный сольный концерт Майи Котовской, более известной как Канцлер Ги. Она с успехом выступает на сценах России и за ее пределами, завоевав признание за уникальный стиль и музыкальную индивидуальность.

О музыке и стиле

Канцлер Ги не ставит себе рамок в музыкальном жанре. Когда ее спрашивают о том, какую музыку она создает, Майя отвечает просто: «Свою». Эта лаконичность отражает ее подход к искусству — Канцлер Ги превосходно сочетает элементы рока, поп-музыки и фольклора, создавая собственный неповторимый звуковой стиль.

Что ожидать от концерта

На выступлении зрители могут ожидать как новые композиции, так и полюбившиеся хиты. Каждое выступление Канцлер Ги — это настоящее шоу, погружающее в атмосферу искренности и эмоций. Не упустите возможность стать частью этого музыкального опыта!

Дополнительная информация

Для всех желающих посетить концерт важно заранее позаботиться о билетах, так как место ограничено. Концерт пройдет в уютной атмосфере клуба «12», который славится живыми выступлениями и приветливым обслуживанием.

Не пропустите уникальную возможность увидеть и услышать Канцлер Ги в Воронеже — это будет событие, которое стоит пережить!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 14 сентября
Клуб 12 Воронеж, Космонавта Комарова, 1а
19:00 от 1200 ₽

