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Киноафиша Канцлер Ги

Канцлер Ги

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Возраст 16+

О концерте/спектакле

Сольный концерт Канцлер Ги в Краснодаре

27 октября в Sgt. Pepper's Bar пройдет сольный концерт Майи Котовской, более известной под именем Канцлер Ги. Это уникальное событие для всех поклонников её творчества и любителей качественной музыки.

Фирменный стиль и музыкальное направление

Определить фирменный стиль Канцлер Ги можно только в процессе знакомства с её творчеством. На вопрос «Какую музыку вы играете?» Майя отвечает лаконично: «Свою». Это отражает её уникальный подход к созданию музыкальных произведений. В её репертуаре переплетаются различные музыкальные стили, что делает каждое выступление неповторимым.

Что ожидать на концерте

На концерте зрители смогут насладиться как известными хитами, так и новыми композициями. Канцлер Ги известна своим живым исполнением и харизмой на сцене, что делает её выступления незабываемыми.

Информация о билете

Билеты на концерт уже в продаже. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и погрузиться в атмосферу творчества Канцлер Ги!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 7 сентября
Sgt. Peppers Bar Краснодар, Чапаева, 94
19:00 от 1200 ₽

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