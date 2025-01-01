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Канцлер Ги
Киноафиша Канцлер Ги

Канцлер Ги

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Канцлер Ги в гостях у «Бродячей собаки»

Каждый год в ноябре «Бродячая собака» становится площадкой для выступления известной певицы и композитора Майи Котовской, более известной под псевдонимом Канцлер Ги. В этом году зрителей ждут два дня насыщенной программы, чтобы каждый желающий смог насладиться музыкой талантливой артистки.

Музыкальный стиль Канцлера Ги

Определить уникальный стиль Канцлера Ги — задача непростая. На вопрос «Какую музыку вы играете?» Майя Котовская отвечает лаконично: «Свою». Это отражает её стремление к самовыражению и уникальности. В сочетании с командой «Брэган Д’Эрт», она создает качественный музыкальный микс, в который входят элементы классического рока, арт-фолка, блюза и балладной лирики.

Разнообразие тематики

Тематика песен Канцлера Ги также разнообразна. В её творчестве можно найти как «пожизнённые» темы, так и околофольклорные и мистические мотивы. В этом году зрителей ждут новые песни, написанные во время карантина, что обещает добавить свежести и актуальности в программу.

Не упустите возможность посетить это замечательное событие и погрузиться в мир музыки от Канцлера Ги!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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