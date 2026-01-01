Канцлер Ги (Майя Котовская)

Возвращение Канцлера Ги на сцену

Каждый год в октябре стильная «Бродячая собака» вновь принимает у себя Канцлера Ги. Два дня подряд зрители смогут насладиться уникальным звучанием исполнителя, которого сложно отнести к какому-либо конкретному музыкальному жанру.

О музыке и стиле

Майя Котовская, более известная как Канцлер Ги, предпочитает не ограничивать себя рамками — на вопрос о стиле она отвечает просто: «Свою». Музыка, создаваемая ею и командой «Брэган Д'Эрт», сочетает в себе элементы классического рока, лирики, арт-фолка и блюза. Такое разнообразие позволяет создавать композиции, которые охватывают широкий спектр эмоций — от медленных романтичных баллад до динамичных хардроковых треков.

Тематика песен

Темы ее песен обширны: здесь можно встретить как «пожизненные» мотивы, так и мистические, околофольклорные истории. На предстоящих концертах зрители услышат и новые произведения, написанные во время карантина.

Не упустите возможность узнать о творчестве Канцлера Ги и насладиться ее живым исполнением в уютной атмосфере «Бродячей собаки».