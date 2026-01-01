Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Канцлер Ги (Майя Котовская)
Киноафиша Канцлер Ги (Майя Котовская)

Канцлер Ги (Майя Котовская)

16+
Возраст 16+

О концерте

Возвращение Канцлера Ги на сцену

Каждый год в октябре стильная «Бродячая собака» вновь принимает у себя Канцлера Ги. Два дня подряд зрители смогут насладиться уникальным звучанием исполнителя, которого сложно отнести к какому-либо конкретному музыкальному жанру.

О музыке и стиле

Майя Котовская, более известная как Канцлер Ги, предпочитает не ограничивать себя рамками — на вопрос о стиле она отвечает просто: «Свою». Музыка, создаваемая ею и командой «Брэган Д'Эрт», сочетает в себе элементы классического рока, лирики, арт-фолка и блюза. Такое разнообразие позволяет создавать композиции, которые охватывают широкий спектр эмоций — от медленных романтичных баллад до динамичных хардроковых треков.

Тематика песен

Темы ее песен обширны: здесь можно встретить как «пожизненные» мотивы, так и мистические, околофольклорные истории. На предстоящих концертах зрители услышат и новые произведения, написанные во время карантина.

Не упустите возможность узнать о творчестве Канцлера Ги и насладиться ее живым исполнением в уютной атмосфере «Бродячей собаки».

Купить билет на концерт Канцлер Ги (Майя Котовская)

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
19 октября понедельник
20:00
Бродячая собака Новосибирск, Каменская, 32
от 1000 ₽
20 октября вторник
20:00
Бродячая собака Новосибирск, Каменская, 32
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Абонемент № 16 (7 концертов)
12+
Классическая музыка

Абонемент № 16 (7 концертов)

18 октября в 16:00 Новосибирская филармония
от 3000 ₽
Ха!Мы! Лучшее!
18+
Юмор

Ха!Мы! Лучшее!

6 июня в 21:30 Бродячая собака
от 1000 ₽
Джаз на всех языках
12+
Джаз

Джаз на всех языках

2 июня в 19:00 Новосибирская филармония
от 700 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше