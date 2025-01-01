Спектакль Канарейка

Спектакль о Марии Каллас в Государственном театре наций

В Государственном театре наций пройдет уникальный спектакль по пьесе Марии Варденга «Канарейка». Это история о великой оперной диве Марии Каллас, которая на грани безумия проводит кастинг на новую постановку «Макбет» среди своих домашних — двух домработниц, водителя и личного психиатра. Режиссёр Дмитрий Сердюк показывает, как артист теряет свой дар, добавив в финале пятерых персонажей, чтобы раскрыть правду о судьбе Каллас.

Размышления о таланте и трагедии

Мария Каллас, известная своим мощным сопрано, в последние дни своей жизни сталкивается с одиночеством и депрессией. Слова самой Каллас: «Я должна собрать воедино все силы и, в первую очередь, силы духовные…» демонстрируют её внутреннюю борьбу. Именно в этот период она теряет не только голос, но и любимого человека — миллиардера Аристотеля Онассиса, который когда-то называл её «канарейкой».

Кастинг под давлением

На сцене мы видим, как Каллас, будучи одаренной, отказывается от карьеры ради любви. Режиссер Дмитрий Сердюк подчеркивает: «Это размышления на тему, как артист теряет свой дар». Персонажи, с которыми она проводит кастинг, становятся кристаллом, в котором отражается её боль и страдания.

Персонажи и их роли

В спектакле присутствуют новые персонажи, такие как журналистка Эльза Максвелл, брат и сестра Каллас, её первый муж Менегини и последний секретарь Онассиса — Кики Мутсатос. С их уст зрители узнают шокирующую правду о Каллас, что поможет увидеть её не как статую, а как живого человека с обычными слабостями и страстями.

Интересные факты

Мария Каллас, неоднократно удостоенная титула La Divina, в спектакле, исполненном Сати Спиваковой, испытывает страх перед своим отражением. Сценография спектакля создаст атмосферу, в которой зрители смогут соприкоснуться с внутренним миром героини. Эмоциональная глубина спектакля поднимает важные вопросы о том, имеет ли право великий художник на человеческое счастье и какова цена этого счастья.

Благодарим Ларису Шнейдерман и Юлию Скворцову за помощь в создании этого спектакля.