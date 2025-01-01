Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Камиль Зулфугаров. Сольный концерт
Билеты от 1200₽
Киноафиша Камиль Зулфугаров. Сольный концерт

Камиль Зулфугаров. Сольный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 1200₽

О концерте

Камиль Зулфугаров: Вечер Stand Up в вашем городе!

Приглашаем вас на незабываемый вечер комедии с Камилем Зулфугаровым — резидентом Stand Up и участником популярных шоу «Comedy Баттл» и «Открытый Микрофон» на ТНТ. Этот талантливый комик готов представить свою новую программу, которая обещает зарядить вас позитивом и хорошим настроением.

О шоу

Камиль Зулфугаров известен своим уникальным стилем и умением находить смешное в повседневных ситуациях. Его выступления полны оригинальных шуток, забавных историй и неожиданных поворотов. На сцене Камиль раскрывает темы, близкие каждому, от взаимоотношений до жизненных курьезов.

Интересные факты

  • Камиль — не только комик, но и сценарист, что делает его выступления ещё более насыщенными и продуманными.
  • В 2020 году он стал финалистом «Comedy Баттл», что дало ему возможность заявить о себе на всей стране.

Приходите на шоу и насладитесь вечерним настроением, смехом и хорошей компанией. Мы уверены, что это будет вечер, который вы запомните надолго!

Купить билет на концерт Камиль Зулфугаров. Сольный концерт

Помощь с билетами
Декабрь
13 декабря суббота
21:30
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 1200 ₽

В ближайшие дни

Вивальди. Времена Года
0+
Классическая музыка
Вивальди. Времена Года
28 марта в 16:30 Киноконцертный зал «Эльдар»
от 2000 ₽
Женский Stand Up
18+
Юмор
Женский Stand Up
5 сентября в 18:00 Petter
от 2000 ₽
Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos
6+
Рок Живая музыка
Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos
2 января в 19:00 Standup Café
от 1200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше