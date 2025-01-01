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Киноафиша Камерный оркестр ЗКР, Л.Кремер

Камерный оркестр ЗКР, Л.Кремер

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 7 ноября
Большой зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Михайловская, 2
20:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

Морская традиция на Большом Петербургском кольце
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Морская традиция на Большом Петербургском кольце
9 августа в 11:30 Теплоход «Акватория звука»
от 150 ₽
Чермен Качмазов
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Чермен Качмазов
23 августа в 19:00 Stage Standup Club
от 1000 ₽
Музыкальный рейс «Хит за хитом» на маршруте «Весь исторический центр Петербургa»
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Поп
Музыкальный рейс «Хит за хитом» на маршруте «Весь исторический центр Петербургa»
25 августа в 20:25 Теплоход «Акватория звука»
от 300 ₽
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