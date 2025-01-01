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Камерный оркестр “QUANTUM SATIS”, В.Бержанская
Киноафиша Камерный оркестр “QUANTUM SATIS”, В.Бержанская

Камерный оркестр “QUANTUM SATIS”, В.Бержанская

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 октября
Большой зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Михайловская, 2
20:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

Музыка в Оранжерее
6+
Живая музыка
Музыка в Оранжерее
13 сентября в 20:00 Оранжерея Таврического сада
от 2500 ₽
Джазовый концерт
6+
Джаз
Джазовый концерт
26 августа в 17:00 Police Station
от 600 ₽
Музыкальное лото
18+
Живая музыка Вечеринка
Музыкальное лото
15 августа в 19:00 Суарэ
от 900 ₽
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