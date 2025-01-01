Меню
О концерте
Киноафиша
Камерный оркестр Olympic Orchestra
6+
классическая музыка
Возраст
6+
О концерте
Развернуть
Купить билет на концерт Камерный оркестр Olympic Orchestra
Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
31 декабря
среда
19:00
Малый зал Петербургской филармонии
Санкт-Петербург, Невский просп., 30
Купить билеты
от 8000 ₽
