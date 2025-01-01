Меню
О концерте/спектакле
Камерный оркестр "Дивертисмент"
6+
классическая музыка
Возраст
6+
В других городах
Ноябрь
29 ноября
суббота
20:00
Большой зал Петербургской филармонии
Санкт-Петербург, Михайловская, 2
Купить билеты
от 600 ₽
В ближайшие дни
6+
Рок
Рок-хиты на виолончелях. Atomic Cellos в сердце города
3 октября в 19:00
Международная академия музыки Елены Образцовой
от 1600 ₽
6+
Джаз
Синатра. Концерт с экскурсией во дворце Великого князя
2 ноября в 17:00
Дом ученых им. Горького РАН
от 2999 ₽
6+
Классическая музыка
Камерный оркестр "Дивертисмент". PRO особую программу, аб-т №7
19 июня в 19:00
Малый зал Петербургской филармонии
от 700 ₽
