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Киноафиша Камерный оркестр "Дивертисмент". PRO высокое, аб-т №7

Камерный оркестр "Дивертисмент". PRO высокое, аб-т №7

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 7 апреля
Малый зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Невский просп., 30
19:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

Ночной стендап
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24 июля в 19:30 Руки вверх!
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