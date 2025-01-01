Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Камерный оркестр "Дивертисмент". PRO Моцарт, аб-т №7

Камерный оркестр "Дивертисмент". PRO Моцарт, аб-т №7

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 15 февраля
Малый зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Невский просп., 30
19:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

Рок-концерт на теплоходе
16+
Рок
Рок-концерт на теплоходе
26 июля в 17:30 Теплоход Rock Hit Neva
от 1300 ₽
Егор Свирский. Стендап-концерт
18+
Юмор
Егор Свирский. Стендап-концерт
27 июля в 21:30 Stage Standup Club
от 1200 ₽
Элитный Stand Up
18+
Юмор
Элитный Stand Up
21 августа в 20:30 Квартира 8
от 500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше