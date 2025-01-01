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Камерный оркестр, Б.Баринов
Киноафиша Камерный оркестр, Б.Баринов

Камерный оркестр, Б.Баринов

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 1 ноября
Малый зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Невский просп., 30
15:00

В ближайшие дни

Саундтреки при свечах в оранжерее. Гарри Поттер, Игра Престолов и др.
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Неоклассика
Саундтреки при свечах в оранжерее. Гарри Поттер, Игра Престолов и др.
26 октября в 19:30 Оранжерея Таврического сада
от 2500 ₽
Главный концерт недели StandUp_Msk
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Главный концерт недели StandUp_Msk
31 августа в 19:00 Студия документальных фильмов «Лендок»
от 990 ₽
Маргарита Родина. Сольный стендап концерт
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Маргарита Родина. Сольный стендап концерт
28 ноября в 19:30 Руки вверх!
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