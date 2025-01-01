Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Камерный оркестр, аб-т №12

Камерный оркестр, аб-т №12

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 18 октября
Малый зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Невский просп., 30
19:00 от 400 ₽

В ближайшие дни

PRO Stand-UP отборный концерт
18+
Юмор
PRO Stand-UP отборный концерт
23 сентября в 20:30 Синий Пушкин
от 550 ₽
Играем кино
16+
Классическая музыка Эстрада
Играем кино
21 сентября в 19:00 Концертный зал в здании Екатерининского собрания
от 1100 ₽
Киномузыка на Органе при Свечах
6+
Классическая музыка
Киномузыка на Органе при Свечах
24 июля в 21:00 Базилика святой Екатерины Александрийской
от 599 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше