Камерный концерт во Дворце Белосельских-Белозерских

В Дворце Белосельских-Белозерских состоится камерный концерт, который подарит зрителям уникальную возможность насладиться произведениями великих композиторов. На сцену выйдут солисты Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра.

Программа вечера

В программе концерта прозвучат:

Соната для флейты и фортепиано Карла Рейнеке

8 пьес для кларнета, альта и фортепиано Макса Бруха

Квартет ля минор Густава Малера

Исполнители

Концерт будет исполнен талантливыми музыкантами:

Ярослава Михеева - флейта

Ольга Корчагина - фортепиано

Екатерина Александрова - виолончель

Ксения Граубергер - скрипка

Антон Горностай - альт

Геворк Саркисьянц - кларнет

Для любителей камерной музыки

Этот концерт особенно понравится ценителям музыки позднего романтизма и камерного исполнительского искусства. Возможность услышать произведения таких мастеров в исполнении опытных музыкантов сделает вечер незабываемым.