В Дворце Белосельских-Белозерских состоится камерный концерт, который подарит зрителям уникальную возможность насладиться произведениями великих композиторов. На сцену выйдут солисты Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра.
В программе концерта прозвучат:
Концерт будет исполнен талантливыми музыкантами:
Этот концерт особенно понравится ценителям музыки позднего романтизма и камерного исполнительского искусства. Возможность услышать произведения таких мастеров в исполнении опытных музыкантов сделает вечер незабываемым.