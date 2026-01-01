Оповещения от Киноафиши
Камерный концерт
Камерный концерт

6+
Продолжительность 60 минут
Возраст 6+

О концерте

Камерный концерт во Дворце Белосельских-Белозерских

В Дворце Белосельских-Белозерских состоится камерный концерт, который подарит зрителям уникальную возможность насладиться произведениями великих композиторов. На сцену выйдут солисты Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра.

Программа вечера

В программе концерта прозвучат:

  • Соната для флейты и фортепиано Карла Рейнеке
  • 8 пьес для кларнета, альта и фортепиано Макса Бруха
  • Квартет ля минор Густава Малера

Исполнители

Концерт будет исполнен талантливыми музыкантами:

  • Ярослава Михеева - флейта
  • Ольга Корчагина - фортепиано
  • Екатерина Александрова - виолончель
  • Ксения Граубергер - скрипка
  • Антон Горностай - альт
  • Геворк Саркисьянц - кларнет

Для любителей камерной музыки

Этот концерт особенно понравится ценителям музыки позднего романтизма и камерного исполнительского искусства. Возможность услышать произведения таких мастеров в исполнении опытных музыкантов сделает вечер незабываемым.

Купить билет на концерт Камерный концерт

Март
1 марта воскресенье
19:00
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 500 ₽

