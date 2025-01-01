Камерный концерт солистов musicAeterna. Музыка для флейты, арфы и альта

Новая программа солистов оркестра musicAeterna посвящена музыке для различных комбинаций флейты, альта и арфы. Она обещает удивительное звучание и погружение в мир музыкальных красот.
Клод Дебюсси стал первым композитором, использовавшим три уникальных инструмента в одном произведении — в 1915 году он написал Сонату для флейты, альта и арфы. В это время Дебюсси, несмотря на исторические потрясения вокруг, погружался в мир пастельных звуков и ритмических игр. Он отмечал: «Она принадлежит к тому времени, когда я еще мог писать музыку». Эта работа подарит зрителям атмосферу нежности и меланхолии, характерную для его лучших произведений, таких как «Послеполуденный отдых фавна» и «Ноктюрны».
Совсем недавно, всего полгода спустя, молодой английский композитор Арнольд Бакс создал Элегическое трио для того же состава. Несмотря на свою любовь к музыке Дебюсси, он едва ли мог знать о последнем произведении мастера. Элегическое трио Бакса было вдохновлено трагическими событиями Ирландского Пасхального восстания и утратой близкого друга — одного из его лидеров, Патрика Генри Пирса. Арфа в этом произведении становится символом Ирландии, а мягкие тембры альта и флейты передают печаль о утраченном мире.
Концертная программа поразит слушателей своей разнообразной подборкой. Откроет её Элегическое трио Бакса, а завершит — Соната Дебюсси. В середине концерта прозвучат дуэты и миниатюры, включая:
Интересно, что Либерман, обращаясь к традициям, отмечал: «Я верю в преемственность традиций». Он подчеркивает, что важно работать с сильными сторонами инструмента, а не пытаться его изменить.
Программа концерта включает:
Не упустите возможность погрузиться в атмосферу удивительной музыки и открыть для себя мир трех инструментов на этом уникальном концерте!