Камерный концерт солистов musicAeterna. Музыка для флейты, арфы и альта

Музыка трех инструментов: концерт солистов оркестра musicAeterna

Новая программа солистов оркестра musicAeterna посвящена музыке для различных комбинаций флейты, альта и арфы. Она обещает удивительное звучание и погружение в мир музыкальных красот.

Историческая справка

Клод Дебюсси стал первым композитором, использовавшим три уникальных инструмента в одном произведении — в 1915 году он написал Сонату для флейты, альта и арфы. В это время Дебюсси, несмотря на исторические потрясения вокруг, погружался в мир пастельных звуков и ритмических игр. Он отмечал: «Она принадлежит к тому времени, когда я еще мог писать музыку». Эта работа подарит зрителям атмосферу нежности и меланхолии, характерную для его лучших произведений, таких как «Послеполуденный отдых фавна» и «Ноктюрны».

Арнольд Бакс и его Элегическое трио

Совсем недавно, всего полгода спустя, молодой английский композитор Арнольд Бакс создал Элегическое трио для того же состава. Несмотря на свою любовь к музыке Дебюсси, он едва ли мог знать о последнем произведении мастера. Элегическое трио Бакса было вдохновлено трагическими событиями Ирландского Пасхального восстания и утратой близкого друга — одного из его лидеров, Патрика Генри Пирса. Арфа в этом произведении становится символом Ирландии, а мягкие тембры альта и флейты передают печаль о утраченном мире.

Концертная программа

Концертная программа поразит слушателей своей разнообразной подборкой. Откроет её Элегическое трио Бакса, а завершит — Соната Дебюсси. В середине концерта прозвучат дуэты и миниатюры, включая:

Александр Глазунов — «Элегия» для альта и фортепиано, оп. 44 (1893), транскрипция для альта и арфы;

Рихард Штраус — «Die Nacht» из цикла «Восемь стихотворений» для голоса и фортепиано, тоже в транскрипции для альта и арфы;

Лоуэлл Либерман — Соната для флейты и арфы, оп. 56 (1996);

Интересно, что Либерман, обращаясь к традициям, отмечал: «Я верю в преемственность традиций». Он подчеркивает, что важно работать с сильными сторонами инструмента, а не пытаться его изменить.

Запланированные произведения

Программа концерта включает:

Арнольд Бакс — Элегическое трио для флейты, альта и арфы, GP 1782 (1916);

Уильям Элвин — «Наяды», соната-фантазия для флейты и арфы (1971);

Александр Глазунов — «Элегия» для альта и фортепиано, оп. 44 (1893), транскрипция для альта и арфы;

Клод Дебюсси — «Beau Soir» для голоса и фортепиано на стихи Поля Бурже, с транскрипцией для альта и арфы;

Рихард Штраус — «Die Nacht» из цикла «Восемь стихотворений»;

Лоуэлл Либерман — Соната для флейты и арфы, оп. 56 (1996);

Клод Дебюсси — Соната для флейты, альта и арфы, L 137 (1915).

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу удивительной музыки и открыть для себя мир трех инструментов на этом уникальном концерте!