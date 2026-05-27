Камерный концерт. (НЕ)известный Бах. Музыка для скрипки и органа

Концерт в Доме Радио

Скрипка и орган – дуэт, который может показаться необычным для тех, кто привык к мощным инструментам, установленным в филармонических залах. Однако в эпоху Иоганна Себастьяна Баха небольшие «домашние» органы-позитивы были обычным делом, и такое сочетание инструментов было вполне уместно. Орган исполнял партии клавира или бассо континуо, которые сейчас часто передаются пианистам или клавесинистам.

В этом концерте музыканты, концертмейстер оркестра musicAeterna Владислав Песин и органист Андрей Коломийцев, вернут к жизни дуэт скрипки и органа. В центре внимания – произведения Баха для скрипки и бассо континуо. Соната ми минор с её захватывающей прелюдией, в которой скрипач демонстрирует виртуозную технику, а орган создаёт непрерывный звуковой фон, станет одним из ключевых моментов программы. Также прозвучит Фуга соль минор, написанная в ранний период творчества композитора, и Соната соль мажор, созданная предположительно в 1730-е годы.

В этих произведениях партия континуо представлена минимально: лишь записи басовой линии и цифровые обозначения аккордов, что предоставляет исполнителям возможность импровизировать и создавать полноценное музыкальное произведение. Концертную программу дополнит органная музыка: Прелюдия и фуга ре минор, а также ранняя Пассакалия до минор. Эти произведения будут исполнены наряду с органной пассакалией из мессы французского композитора Андре Резона, которая легла в основу тематизма для Баховской Пассакалии.

Завершит программу Партита № 2 ре минор для скрипки соло, знаменитая Чакона из которой будет исполнена дуэтом. Партию органа разработают на основе лютеранских хоралов, которые прозвучат в мелодических линиях Чаконы, тем самым превращая «беззвучную» музыку в нечто слышимое и впечатляющее.