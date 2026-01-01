Спектакль Камерный концерт-монолог «Дина Верни, или Элитная музыка для шпаны»

Камерный вечер-посвящение Дине Верни

Малый театр кукол готов представить камерный концерт-монолог, посвящённый загадочной личности Дины Верни. Эта женщина — не просто муза скульптора Майоля, но и бесстрашный боец Сопротивления, а также хранительница запретных голосов русских лагерей, запечатлённых в песнях.

Режиссер Юля Вишневская, известная своими постановками «Милашка» и «Яблочная леди», создала спектакль, который наполнен атмосферой элегантного французского шансона и пронзительных русских блатных песен. Исполнительский состав включает:

Анастасия Солари (актриса)

Арсений Кирюхин (баян)

Владимир Кирюхин (гитара)

Спектакль привлечёт внимание как ценителей истории и искусства, так и любителей музыкальных постановок, обладающих глубоким смыслом. В этом независимом театральном проекте зрители станут свидетелями попытки разгадать загадку Дины Верни: кем она была на самом деле? Музой, боецом или провидцем?

Героиня спектакля ведёт собственное расследование, стремясь выяснить, что же влекло парижанку к русскому андеграунду и давало ей смелость бросать вызов времени. Смешение жанров и музыкальных стилей позволит зрителю пройти по пути от мастерской великого художника до подполья оккупированного Парижа, а затем к созданию легендарной галереи.

Это не просто история о жизни; это рассказ о внутренней свободе, ставшей главным произведением искусства.

Обратите внимание: спектакль содержит ненормативную лексику. Возрастная категория — 18+.