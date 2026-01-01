Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Камерный концерт-монолог «Дина Верни, или Элитная музыка для шпаны»
Киноафиша Камерный концерт-монолог «Дина Верни, или Элитная музыка для шпаны»

Спектакль Камерный концерт-монолог «Дина Верни, или Элитная музыка для шпаны»

Постановка
Малый театр кукол МТК 18+
Возраст 18+

О спектакле

Камерный вечер-посвящение Дине Верни

Малый театр кукол готов представить камерный концерт-монолог, посвящённый загадочной личности Дины Верни. Эта женщина — не просто муза скульптора Майоля, но и бесстрашный боец Сопротивления, а также хранительница запретных голосов русских лагерей, запечатлённых в песнях.

Режиссер Юля Вишневская, известная своими постановками «Милашка» и «Яблочная леди», создала спектакль, который наполнен атмосферой элегантного французского шансона и пронзительных русских блатных песен. Исполнительский состав включает:

  • Анастасия Солари (актриса)
  • Арсений Кирюхин (баян)
  • Владимир Кирюхин (гитара)

Спектакль привлечёт внимание как ценителей истории и искусства, так и любителей музыкальных постановок, обладающих глубоким смыслом. В этом независимом театральном проекте зрители станут свидетелями попытки разгадать загадку Дины Верни: кем она была на самом деле? Музой, боецом или провидцем?

Героиня спектакля ведёт собственное расследование, стремясь выяснить, что же влекло парижанку к русскому андеграунду и давало ей смелость бросать вызов времени. Смешение жанров и музыкальных стилей позволит зрителю пройти по пути от мастерской великого художника до подполья оккупированного Парижа, а затем к созданию легендарной галереи.

Это не просто история о жизни; это рассказ о внутренней свободе, ставшей главным произведением искусства.

Обратите внимание: спектакль содержит ненормативную лексику. Возрастная категория — 18+.

Купить билет на спектакль Камерный концерт-монолог «Дина Верни, или Элитная музыка для шпаны»

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
24 июня среда
20:00
Малый театр кукол МТК Санкт-Петербург, Лиговский просп., 267, корп. 2
от 1300 ₽

В ближайшие дни

Трактирщица
12+
Комедия

Трактирщица

10 июня в 19:00 Выборгский ДК
от 700 ₽
Музыкальная история для малышей «Наш веселый огород!»
0+
Детский Интерактивный

Музыкальная история для малышей «Наш веселый огород!»

30 мая в 11:00 Фонарик. Театр для детей в старинном замке
от 1200 ₽
Севильский цирюльник
16+
Опера

Севильский цирюльник

26 июня в 19:00 Санктъ-Петербургъ Опера
от 2000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше