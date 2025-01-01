Камерные симфонии

Магия музыки: концерт с участием Романа Аванесова и Анастасии Ивановой

Приглашаем вас на великолепный концерт, где исполнившие главные партии артисты представят произведения великого композитора Иоганнеса Брамса. В программе:

Сонаты для скрипки и фортепиано

Соната для скрипки и фортепиано № 1 соль мажор, оп. 78

Соната для скрипки и фортепиано № 2 ля мажор, оп. 100

Соната для скрипки и фортепиано № 3 ре минор, оп. 108

Исполнители: Роман Аванесов (скрипка) и Анастасия Иванова (фортепиано) продемонстрируют уникальные интерпретации этих шедевров. Брамс, владея искусством создания музыкальных образов, наполнит вечер глубокими эмоциями и неповторимой атмосферой.

Не упустите возможность погрузиться в мир классической музыки и насладиться живым исполнением произведений, ставших классикой. Ждем вас на концерте!