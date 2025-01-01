Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Камерные симфонии
Киноафиша Камерные симфонии

Камерные симфонии

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Магия музыки: концерт с участием Романа Аванесова и Анастасии Ивановой

Приглашаем вас на великолепный концерт, где исполнившие главные партии артисты представят произведения великого композитора Иоганнеса Брамса. В программе:

Сонаты для скрипки и фортепиано

  • Соната для скрипки и фортепиано № 1 соль мажор, оп. 78
  • Соната для скрипки и фортепиано № 2 ля мажор, оп. 100
  • Соната для скрипки и фортепиано № 3 ре минор, оп. 108

Исполнители: Роман Аванесов (скрипка) и Анастасия Иванова (фортепиано) продемонстрируют уникальные интерпретации этих шедевров. Брамс, владея искусством создания музыкальных образов, наполнит вечер глубокими эмоциями и неповторимой атмосферой.

Не упустите возможность погрузиться в мир классической музыки и насладиться живым исполнением произведений, ставших классикой. Ждем вас на концерте!

Купить билет на концерт Камерные симфонии

Помощь с билетами
В других городах
Январь
27 января вторник
19:00
Филармония «Триумф» Пермь, Ленина, 44
от 300 ₽

В ближайшие дни

Mona
16+
Поп
Mona
13 ноября в 20:00 Концерт-холл «Свобода»
от 2500 ₽
Мировые хиты классики в сиянии тысячи свечей
6+
Классическая музыка
Мировые хиты классики в сиянии тысячи свечей
9 декабря в 19:00 ДК им. Гагарина
от 1200 ₽
Брамс. Бетховен. Барток
6+
Классическая музыка
Брамс. Бетховен. Барток
31 марта в 19:00 Органный зал Пермской филармонии
от 500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше