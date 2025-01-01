Камерные симфонии

Приглашаем вас на великолепный концерт, где исполнившие главные партии артисты представят произведения великого композитора Иоганнеса Брамса. В программе:
Исполнители: Роман Аванесов (скрипка) и Анастасия Иванова (фортепиано) продемонстрируют уникальные интерпретации этих шедевров. Брамс, владея искусством создания музыкальных образов, наполнит вечер глубокими эмоциями и неповторимой атмосферой.
Не упустите возможность погрузиться в мир классической музыки и насладиться живым исполнением произведений, ставших классикой. Ждем вас на концерте!