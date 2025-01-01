Танцевальный спектакль «Камерно и обсуждаемо» в «Арт-платформа»

14 апреля в 20:00 приглашаем вас на камерный показ спектакля «Камерно и обсуждаемо», который пройдет в рамках Фестиваля русского современного танца «ПРОБА № 8» в «Арт-платформа» в Новом Манеже. Это уникальное событие обещает стать настоящим праздником для любителей современного танца.

О спектакле

В программе представлены отобранные хореографические миниатюры от российских авторов, которые продемонстрируют разнообразие и глубину современного танцевального искусства. Каждая миниатюра — это отдельная история, наполненная эмоциями и оригинальными идеями.

Обсуждение с зрителями

После показа вы сможете принять участие в обсуждении увиденного. Это отличная возможность поделиться своими впечатлениями и услышать мнения других зрителей и участников. Открытый диалог поможет глубже понять идеи, заложенные в каждом танцевальном произведении.

Почему стоит посетить?

Фестиваль «ПРОБА № 8» — это не просто шоу, а место встречи талантливых хореографов и зрителей, которые ценят искусство современного танца. Не упустите шанс стать частью этого захватывающего события!

Ждем вас на «Камерно и обсуждаемо»! Не забудьте захватить с собой хорошее настроение и желание открывать новое в мире танца.