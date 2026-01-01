Камерная музыка. Равель и Корнгольд. М. Чумаков, А. Морозова, А. Иванова

Вечер камерной музыки Эриха Вольфганга Корнгольда и Мориса Равеля

Пермский театр оперы и балета приглашает зрителей на вечер камерной музыки, посвящённый выдающимся произведениям Эриха Вольфганга Корнгольда и Мориса Равеля. В исполнении талантливых артистов:

Михаил Чумаков (скрипка)

Анна Морозова (виолончель)

Анастасия Иванова (фортепиано)

Ошеломляющее начало

Событие откроется трио Корнгольда, написанным в 1910 году, когда композитору было всего тринадцать лет. Густав Малер назвал юного талантливого маэстро гением, а первая премьера трио состоялась в Вене под управлением Бруно Вальтера с участием лучших музыкантов. Эта виртуозная и эмоциональная музыка задаст тон всему концерту.

Смелые эксперименты Равеля

Во втором отделении зрителей ожидает Соната для скрипки и виолончели Мориса Равеля. Это произведение, написанное в память о Клоде Дебюсси, отмечает новый этап в творчестве композитора. В нём строгая, лаконичная и выразительная форма дает возможность двум инструментам вести захватывающий диалог, превращаясь в настоящую музыкальную драму.

Завершение с шедевром

Завершит вечер знаменитое Трио Равеля — одно из величайших произведений камерного репертуара XX века. Вдохновлённое баскским фольклором, это произведение объединяет яркие национальные интонации, виртуозную фортепианную партию и оркестровый размах, раскрывая красоту каждого инструмента.

Не упустите возможность насладиться этим незабываемым музыкальным вечером!