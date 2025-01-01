Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Камерная музыка. Моцарт, Брамс. аб-т №2

Камерная музыка. Моцарт, Брамс. аб-т №2

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 мая
Малый зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Невский просп., 30
19:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

Ла-Ла Ленд
12+
Живая музыка
Ла-Ла Ленд
30 июля в 21:00 Планетарий 1
от 1200 ₽
Бах при свечах
0+
Классическая музыка
Бах при свечах
22 августа в 21:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 900 ₽
18+
Юмор
Stand Up. Битва Поколений
30 августа в 17:00 Поправка
от 900 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше