Камерная елка с балериной. Щелкунчик
Билеты от 0₽
Камерная елка с балериной. Щелкунчик

Камерная елка с балериной. Щелкунчик

0+
0+
Билеты от 0₽

О концерте

Новогодний концерт для детей в «Зарядье»

Погрузитесь в атмосферу чудес и праздника на нашем самом нарядном концерте, где оживают мечты и сказки! В этом году мы приглашаем вас и ваших детей в волшебное музыкальное путешествие, наполненное магией Нового года и звуками бессмертной музыки Петра Ильича Чайковского.

Звучание любимого балета

На нашем концерте зазвучит музыка одного из самых известных и любимых произведений – балета «Щелкунчик». Его мелодии уже больше века сопровождают новогодние праздники по всему миру, даря слушателям чувство восторга, радости и чуда.

Путешествие в волшебный мир

Волшебный мир игрушек и фей, путешествие девочки Маши по сказочным странам и её встреча с храбрым Щелкунчиком – всё это оживёт на сцене благодаря красоте живой музыки. Этот концерт станет идеальной возможностью погрузиться в атмосферу праздника всей семьёй.

Незабываемые моменты для всей семьи

Подарите своим детям незабываемые воспоминания о первых встречах с великой музыкой и новогодним волшебством! Что же вас ждёт на этом концерте?

Программа концерта

  • Прозвучит музыка из балета «Щелкунчик» в переложении для скрипки, фортепиано, виолончели и флейты.
  • На протяжении всего концерта с вами будет ведущая.
  • Чтобы праздник был пышным и запоминающимся, для гостей будет танцевать профессиональная балерина.

Купить билет на концерт Камерная елка с балериной. Щелкунчик

Январь
8 января четверг
11:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
13:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4

