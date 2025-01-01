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Киноафиша Камера обскура

Спектакль Камера обскура

Постановка
Омский театр драмы 18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль «Камера обскура». Театральная интерпретация романа Набокова на сцене Омской драмы

Спектакль «Камера обскура» основан на романе Владимира Набокова, и его сценическая версия обещает стать настоящим событием для театральных зрителей. Режиссером и автором инсценировки выступает Алексей Крикливый, который делится своими мыслями о сложностях адаптации произведений Набокова на сцену.

Сложности адаптации

Набоков нечасто попадает на театральные подмостки, поскольку его романы живут по законам литературы. Как отмечает Крикливый, «многоуровневая структура его произведений сложно поддается переносу в сценарий или пьесу». Это создает риск потерять важные детали, что может привести к созданию банальной интриги.

Сюжет и его особенности

В «Камере обскура» сюжет раскрывается на первой странице: «Жил-был некогда в Берлине человек [средних лет]. Он был богат, уважаем, счастлив; в один прекрасный день он бросил жену и ушел к молоденькой любовнице; он ее любил, а она его нет, и жизнь его окончилась трагически». Однако, как подчеркивает Крикливый, «подробности» этой истории становятся самым сложным элементом адаптации.

Творческий подход

Алексей Крикливый стремится создать спектакль, который позволит зрителю активно включиться в процесс восприятия. «Он как писатель заставляет воображение читателя очень много работать», — говорит режиссер. В результате, зрители смогут не только следить за развитием сюжета, но и глубже осмысливать его.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который перенесет вас в мир Набокова и заставит задуматься о сложностях человеческих отношений.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 24 октября
Омский театр драмы Омск, Ленина, 8а
18:00

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