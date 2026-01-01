Спектакль Камера! Мотор!

Интеллигентный мужчина средних лет, который всю жизнь мечтал сняться в кино, получает долгожданную возможность: он получает главную роль в новом фильме. Однако, его мечта превращается в захватывающее и комичное приключение, когда он понимает, что попал в фильм с "тонкой" жанровой особенностью. Это уморительная сатира на закулисье кинопроизводства и нескромная комедия об обычных людях в необычных ситуациях.
Что вас ждет
"Камера! Мотор!" — это незабываемая история, полная юмора и неожиданных поворотов, которые не оставят вас равнодушными. А во втором отделении зрителей ждет интригующий сюрприз: театрализованное эротическое шоу, в котором танцоры не только демонстрируют свое мастерство, но и показывают актёрские способности на грани эротизма.
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