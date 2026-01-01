Спектакль Камера! Мотор!

Комедия с известными актерами

Интеллигентный мужчина средних лет, который всю жизнь мечтал сняться в кино, получает долгожданную возможность: он получает главную роль в новом фильме. Однако, его мечта превращается в захватывающее и комичное приключение, когда он понимает, что попал в фильм с "тонкой" жанровой особенностью. Это уморительная сатира на закулисье кинопроизводства и нескромная комедия об обычных людях в необычных ситуациях.

Что вас ждет

"Камера! Мотор!" — это незабываемая история, полная юмора и неожиданных поворотов, которые не оставят вас равнодушными. А во втором отделении зрителей ждет интригующий сюрприз: театрализованное эротическое шоу, в котором танцоры не только демонстрируют свое мастерство, но и показывают актёрские способности на грани эротизма.

В ролях

Игорь Жижикин : Известный российский и голливудский актёр, сыгравший в таких фильмах, как «Индиана Джонс», «Мажор», «Полярный», «Турист».

: Известный российский и голливудский актёр, сыгравший в таких фильмах, как «Индиана Джонс», «Мажор», «Полярный», «Турист». Сергей Глушко (Тарзан) : Российский актёр, режиссёр, певец и шоумен, известный по ролям в фильмах «Девичник», «Этаж», «Гоша», «Жениха вызывали, девочки?», «Универ», «Московский жиголо», «Моя прекрасная няня» и многих других.

: Российский актёр, режиссёр, певец и шоумен, известный по ролям в фильмах «Девичник», «Этаж», «Гоша», «Жениха вызывали, девочки?», «Универ», «Московский жиголо», «Моя прекрасная няня» и многих других. Александр Головин : Российский актёр театра и кино, наиболее известный по роли Кота в фильме «Сволочи» и Максима Макарова в сериале «Кадетство», а также по ролям в фильмах «Елки», «Женщины против мужчин», «В спорте только девушки», «Кремлевские курсанты», «Папины дочки», «Светка».

: Российский актёр театра и кино, наиболее известный по роли Кота в фильме «Сволочи» и Максима Макарова в сериале «Кадетство», а также по ролям в фильмах «Елки», «Женщины против мужчин», «В спорте только девушки», «Кремлевские курсанты», «Папины дочки», «Светка». Алина Балахонова: Актриса театра и кино, исполняющая единственную женскую роль в спектакле. Она уверенно чувствует себя в жанре гротеск.

Примечание

В состав исполнителей могут быть внесены изменения без дополнительного уведомления.