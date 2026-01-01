Каменный гость в театре марионеток им. Деммени

Пьеса «Каменный гость» — часть цикла «Маленькие трагедии», созданного А.С. Пушкиным в период знаменитой «Болдинской осени» 1830 года. На сцене оживёт одна из самых известных и увлекательных легенд мировой литературы — история о страсти, мистике и роковых последствиях любви.

Зрители станут свидетелями драматической истории знаменитого сердцееда Дон Гуана и его возлюбленной Доны Анны. Испанский гранд, «любовник страстный», возвращается в Мадрид после изгнания в поисках истинного смысла жизни. Игнорируя предупреждения судьбы и природы, он погружается в запретную любовь, которая неминуемо приводит его к трагическому финалу.

В этой постановке классический сюжет о любви, гордыне и возмездии получает новое прочтение благодаря режиссёрской интерпретации Елены Османовой и художественному видению Елены Тихомировой. Спектакль очарует как юных, так и взрослых зрителей, приглашая их снова и снова пережить эту историю на сцене, насладиться игрой актёров и проникнуться атмосферой, создаваемой зловещими шагами Командора.

Не пропустите возможность увидеть эту легендарную историю в новом, свежем исполнении!