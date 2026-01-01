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Каменный цветок
Киноафиша Каменный цветок

Спектакль Каменный цветок

6+
Режиссер Юрий Григорович
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О спектакле

Легенда Петербургского балета — «Каменный цветок»

Петербургский балет живет легендами. Одна из них — «Каменный цветок», обладающий почти 60-летней историей. Эта постановка, созданная в 1957 году, стала лучом света в карьере её создателей. Для Юрия Григоровича это была первая крупная работа в театре на русскую тему, а музыка Прокофьева лишь добавила ярких красок к спектаклю.

Создатели

В «Каменном цветке» был заложен творческий тандем Григоровича и художника Симона Вирсаладзе, который определил их успех на многие годы. Первые исполнители, среди которых были Ирина Колпакова, Алла Осипенко, Александр Грибов и Анатолий Гридин, стали не просто интерпретаторами, а создателями уникальных образов, которые раскрыли их индивидуальности.

Историческая значимость

В контексте истории русского балета «Каменный цветок» стал значимым шагом к освобождению от рамок драмбалета. «С большим теплом вспоминаю часы репетиций», — писала Татьяна Вечеслова, репетитор нового балета, которая также начинала свой путь с этой постановки.

Григорович и Вирсаладзе отправились в Урал, чтобы погрузиться в народную культуру и найти вдохновение. Эта общая увлеченность стала одной из составляющих легенды. Успех спектакля быстро принес ему признание, а похвала от Федора Лопухова, одного из авторитетнейших хореографов, только укрепила его статус.

Восприятие и наследие

«Каменный цветок» получил восторженные отзывы от Дмитрия Шостаковича и Юрия Завадского. В 1959 году спектакль был перенесен в Большой театр, что подтверждает его значимость. На протяжении тридцати лет он оставался одним из самых посещаемых в Ленинграде, а с 1957 по 1991 год состоялось 191 представление.

Даже для артистов нового поколения, которые знают о «Каменном цветке» лишь по рассказам и старым фотографиям, имя Григоровича стало символом славы советского балета. Участие в спектакле — это возможность прикоснуться к легенде и продолжить её историю.

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В других городах
Сентябрь
27 сентября воскресенье
13:00
Мариинский театр Санкт-Петербург, Театральная пл., 1
от 3750 ₽
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