Балет «Каменный цветок» в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко

Балет «Каменный цветок» в постановке Юрия Григоровича впервые увидел свет в 1957 году на сцене Кировского театра (ныне Мариинского театра). Всего через два года он был перенесен в Большой театр, где стал настоящим театральным событием.

Премьера «Каменного цветка» ознаменовала важный этап в истории русского советского балета, сделав Юрия Григоровича абсолютным лидером этого искусства. Эта работа положила начало его сотрудничеству с художником Симоном Вирсаладзе, который стал настоящим соавтором балетмейстера.

Знаменитые исполнители

В «Каменном цветке» танцевали многие звезды русского советского балета 60-70-х годов: Ирина Колпакова, Алла Осипенко, Юрий Соловьев, Майя Плисецкая, Екатерина Максимова, Владимир Васильев и Нина Тимофеева. Каждое выступление становилось важным событием для поклонников классического балета.

Современная постановка

Постановка 2008 года в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко стала первой встречей балетной труппы театра с Юрием Григоровичем, что добавляет дополнительный интерес к этому спектаклю. Приходите и насладитесь магией балета, который уже много десятилетий радует зрителей!