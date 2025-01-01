Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Каменный цветок
Киноафиша Каменный цветок

Спектакль Каменный цветок

Известный балет на музыку Прокофьева реконструированный Григоровичем
Постановка
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» 12+
Продолжительность 1 час 45 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Сказ о «Каменном цветке» в Краснодарском музыкальном театре: балет на уральские мотивы

«Сказ о «Каменном цветке» — последний балет великого русского композитора Сергея Прокофьева. Это произведение, основанное на поэтических уральских сказах Павла Бажова из сборника «Малахитовая шкатулка», погружает зрителей в атмосферу богатой культуры Урала и его фольклора.

Сюжет и главные герои

Балет рассказывает историю уральского мастера-камнереза Данилы, который стремится проникнуть в тайны природы и создать удивительный каменный цветок, похожий на живой. Его поиски приводят его к Змеиной Горке, где обитает загадочная Хозяйка Медной горы — волшебная хранительница подземных богатств.

Хозяйка Медной горы манит Данилу в свои подземные чертоги, обещая открыть ему секреты камнерезного искусства. Он готов пожертвовать всем ради своей мечты, но в результате его поиски становятся мучительными и полными испытаний.

Любовь и надежда

Тем временем, его невеста Катерина, оставшаяся без вести, верит в его возвращение. Она продолжает поиски своего суженого, несмотря на грубое поведение барского приказчика Северьян, который издевается над ней. Однако Хозяйка Медной горы защищает Катерину и вершит над Северьяном суровый суд.

Интересные факты

Балет «Каменный цветок» стал настоящим символом российской хореографии, особенностью которого является сочетание народных мотивов и классической техники. Впервые он был поставлен в 1950 году, и с тех пор его постановки привлекают внимание зрителей по всему миру.

Не упустите возможность увидеть этот завораживающий спектакль, который сочетает в себе элементы фольклора, искусства и глубоких человеческих чувств!

Фотографии

Каменный цветок Каменный цветок Каменный цветок Каменный цветок Каменный цветок Каменный цветок Каменный цветок
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше