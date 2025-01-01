Спектакль «Каменный цветок»: cказочное путешествие по Уралу

Спектакль «Каменный цветок», основанный на произведениях П.П. Бажова, таких как «Каменный цветок» и «Хозяйка Медной горы», погружает зрителей в увлекательную историю о талантливом каменотесе Даниле. В поисках совершенства он покидает родные края и сталкивается с загадочной Хозяйкой Медной горы.

В этом волшебном мире, лишенном человеческой любви и тепла, даже самые прекрасные творения природы теряют свою значимость. Данила осознает, что истинная ценность жизни заключается в близости к людям. Его возвращение к людям становится кульминацией спектакля, когда Катерина, его любимая, решает бросить вызов самой Хозяйке, чтобы вернуть Данилу в мир, наполненный теплом и любовью.

Музыка и хореография

Создатели спектакля стремились передать дух и красоту бажовских сказок. Музыку для постановки написал композитор Денис Шульгин, а хореографию разработала Юлия Фаренюк. Режиссером спектакля выступила Антонина Лебедева.

Актерский состав

На сцене зрители увидят:

Виталий Котов в роли Данилы

Татьяна Маркова в роли Катерины

Полина Орлова в роли Хозяйки Медной горы

Самир Ильмарк в роли Сказочного зверя

Андрей Артемов в роли Сказочного персонажа

Ярослав Грабилин в роли Сказочного певца

Игорь Емелин в роли Сказочного проводника

Таким образом, «Каменный цветок» представляет собой гармоничное сочетание музыки, танца и драматургии, которое воплощает дух уральских сказок и их волшебных обитателей.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного спектакля!