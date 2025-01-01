Спектакль Каменный цветок

Спектакль Кукольного театра по сказкам «Каменный цветок» и «Горный мастер»

В предстоящем спектакле рассказывается о судьбе молодого мастера, который стремится к идеалу. Данилушко, сирота, был отдан в ученики к известному мастеру, специализирующемуся на создании изумительных каменных произведений. С годами он растёт, мужает и совершенствует своё мастерство, но его мечта выходит далеко за пределы обыденного.

Мечта о совершенстве

Данилушко мечтает создать идеальный каменный цветок, который станет воплощением красоты и совершенства. Однако для реализации этой мечты ему необходимо обратиться к Хозяйке Медной горы — загадочной сущности, обладающей магическими силами.

Цена мечты

Но у этой мечты есть своя цена. Хозяйка Медной горы требует от Данилы отказаться от человеческого мира и своей невесты Катеньки. Этот выбор станет настоящим испытанием для молодого мастера, который стоит перед дилеммой: следовать за своей мечтой или остаться рядом с любимой.

Приходите на спектакль и погрузитесь в мир волшебства и эмоций, чтобы вместе с Данилой пережить все испытания на пути к своей мечте.