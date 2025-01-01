Спектакль Каменный ангел

Спектакль по пьесам Марины Цветаевой «Червонный валет» и «Каменный ангел»

Пьесы Марины Цветаевой «Червонный валет» и «Каменный ангел» оживают на сцене в исполнении актеров, погружающих зрителя в мир, где любовь сладка, но часто жестока. Тот, кто испил эту чашу, знает, как она наполнена ворожбой и испытаниями.

Магия слов и актерской игры

Звенящий слог великого поэта и колдовская актерская игра рождают образы, блуждающие в сводах замка, на городской площади и в чадящем ведьмином логове. Эти образы держат зрителя в трепете и восторге, создавая уникальную атмосферу спектакля.