Каменный ангел
Киноафиша Каменный ангел

Спектакль Каменный ангел

Постановка
Театр на Юго-Западе 12+
Продолжительность 1 час 5 минут
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Спектакль по пьесам Марины Цветаевой «Червонный валет» и «Каменный ангел»

Пьесы Марины Цветаевой «Червонный валет» и «Каменный ангел» оживают на сцене в исполнении актеров, погружающих зрителя в мир, где любовь сладка, но часто жестока. Тот, кто испил эту чашу, знает, как она наполнена ворожбой и испытаниями.

Магия слов и актерской игры

Звенящий слог великого поэта и колдовская актерская игра рождают образы, блуждающие в сводах замка, на городской площади и в чадящем ведьмином логове. Эти образы держат зрителя в трепете и восторге, создавая уникальную атмосферу спектакля.

Режиссер
Олег Анищенко
В ролях
Людмила Лазарева
Максим Метельников
Карина Дымонт

4 ноября
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
20:00 от 900 ₽

