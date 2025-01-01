Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Камелот
Билеты от 1500₽
Киноафиша Камелот

Спектакль Камелот

12+
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Мюзикл «Камелот». Легенды о Короле Артуре

Мюзикл «Камелот» – это завораживающее путешествие в мир легенд о Короле Артуре. Зрители смогут узнать о пути великого правителя, создании Круглого стола и тех испытаниях, которые выпали на долю короля и его рыцарей.

Интриги и Драмы Артурианской Эпохи

Интриги двора, борьба за власть и личные драмы героев увлекут вас в мир, где переплетаются любовь и долг, честь и предательство, величие и падение. Каждый персонаж мюзикла – это отражение человеческих страстей и слабостей, что делает историю особенно близкой и понятной.

Творческая Команда

Мюзикл был создан талантливым дуэтом Святослава Беседина и Людмилы «Скади» Смеркович. Постановка выполнена режиссером Полиной Нахимовской, известной своими яркими и запоминающимися работами.

Не пропустите!

Приходите на спектакль «Камелот», чтобы стать частью этой удивительной истории о благородстве и предательстве, о любви и чести. Откройте для себя мир, где каждое действие может изменить судьбу королевства!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 октября
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
19:30 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Три поросенка
0+
Детский Кукольный
Три поросенка
28 сентября в 12:30 Театр кукол им. Образцова
от 1000 ₽
Время обнимать
16+
Драма
Время обнимать
23 ноября в 19:00 Петрович
от 2000 ₽
Ирина Винер представляет спектакль «Наваждение»
6+
Пластический
Ирина Винер представляет спектакль «Наваждение»
21 сентября в 15:00 Москва
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше