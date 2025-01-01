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Камелии для Травиаты
Киноафиша Камелии для Травиаты

Спектакль Камелии для Травиаты

16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

История о любви и жертве, соединенная с духом времени

Этот спектакль представляет собой уникальную интерпретацию знаменитых произведений — романа Александра Дюма-сына «Дама с камелиями» и одноименной оперы Джузеппе Верди «Травиата». Рассказ о великой и трагической любви, о всепоглощающей страсти и жертвенности, который не перестает волновать сердца людей на протяжении многих лет.

Создание атмосферы через пространство и движение

Режиссер Владислав Пази создал спектакль, который идет в необычных условиях. Действие разворачивается в исторических интерьерах парадных залов Дома Кочневой, старинного особняка с богатой историей. Такой выбор пространства создает не просто декорации — это становится живым участником спектакля. Зрители, перемещаясь по залам, оказываются в центре событий, переживая драмы главных героев, как если бы они были частью этой истории. Отсутствие привычной сцены делает атмосферу более интимной и глубоковоздействующей, зритель не просто наблюдает, он ощущает полную сопричастность происходящему.

Театр, который перерождает восприятие классических произведений

Перемещение по пространству, глубокое внимание к деталям и ощущение единства с героями помогает создать уникальную атмосферу вовлеченности. Здесь, в каждом уголке особняка, происходит не просто рассказ о страстях и судьбах, а действительно живое переживание любовной трагедии, ставшей бессмертной. Спектакль «Камелии для Травиаты» предлагает зрителю новое восприятие классики, где спектакль становится не только предметом для наблюдения, но и эмоциональной частью личного переживания.

Режиссер
Наталья Куричьева
В ролях
Дмитрий Дмитриев
Артемий Миллер
Николай Дуксин
Ирина Мкртичева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 сентября
Дом Кочневой Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
19:00 от 900 ₽

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