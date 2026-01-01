Камеди мэджик

Комедия и магия на одной сцене

Приготовьтесь к увлекательному вечеру, наполненному смехом и магией! Это комедийно-магическое шоу предложит зрителям уникальную возможность встретить самых необычных людей и увидеть авторские фокусы.

В программе — ментальные эксперименты и игровое шоу с активным участием зрителей. Фокусники не только удивляют зрителей, но и активно взаимодействуют с ними, стирая границы между сценой и залом.

Здесь вас ждут самые смешные фокусы, поданные в атмосфере добра и безумства. Не упустите шанс стать частью этого уникального представления!