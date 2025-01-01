«Каллас навсегда». Кинопоказ с лекцией в особняке Серебрякова

Открытие «Особняка Серебрякова»: вечер искусства и музыки

Санкт-Петербург радостно встречает новую культурную жемчужину — дом искусств «Особняк Серебрякова». Приглашаем вас на уникальный показ фильма Франко Дзеффирелли «Каллас навсегда», который станет настоящим событием для всех любителей театра и музыки.

История великой певицы

Фильм расскажет о пронзительной судьбе гениальной оперной певицы Марии Каллас, которая преобразила свою боль в искусство, а любовь — в трагедию. Вы узнаете о её пути от непризнанной артистки до звания «Божественной Каллас», а также о цене славы, одиночестве за кулисами и силе духа, которая заставила мир замолчать перед её талантом.

Лекция от эксперта

Перед началом показа состоится краткая лекция от известного музыковеда и музыканта Марии Вороновой. Она раскроет тайны творчества великой певицы и расскажет о её уникальном влиянии на мир музыки. «Голос — это душа, обнажённая до последней ноты» — пусть эти слова станут эпиграфом к этому вечернему событию.

Небольшой комплимент для гостей

Каждого зрителя ждет приятный сюрприз — бокал игристого вина, который создаст атмосферу уюта и праздника.

Информация о билетах

Внимание! Билеты на показ доступны в трех категориях, с свободной рассадкой на стульях:

Категория VIP: 1-ый ряд

1-ый ряд Категория A: 2-й и 3-й ряды

2-й и 3-й ряды Категория B: Все остальные ряды, начиная с 4-го

Продолжительность

Продолжительность кинопоказа составит 1 час 55 минут, а лекция продлится 30 минут. Рекомендуется для зрителей старше 12 лет.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера!