Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Калинов Мост
Киноафиша Калинов Мост

Калинов Мост

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт группы «Калинов мост» в Самаре

Группа «Калинов мост», известная своим неповторимым стилем и глубокой лирикой, выступит с концертом в Самаре. Это событие привлечет внимание не только преданных поклонников, но и тех, кто ценит настоящую российскую рок-музыку.

О группе

«Калинов мост» был образован в 1987 году и за годы своего существования завоевал популярность благодаря меткому сочетанию фольклорных мотивов и рок-звучания. Их песни затрагивают важные темы – любовь, природа, человеческие переживания – и проникают в душу слушателя.

Что ожидать на концерте

На концерте группа представит как уже известные хиты, так и новые композиции. Атмосфера будет наполнена живым звучанием и эмоциями, что не оставит равнодушным никого из зрителей. Приготовьтесь к незабываемому вечеру, полному музыки и искренних чувств.

Где и когда

Не упустите шанс стать частью этого уникального события! Концерт пройдет в одном из лучших мест Самары, обеспечивая идеальные условия для восприятия выдающейся музыки.

Приобретайте билеты заранее, чтобы не пропустить возможность увидеть и услышать группу «Калинов мост» вживую!

Купить билет на концерт Калинов Мост

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
25 апреля суббота
20:00
Сигнал Самара, Лесная, 23, корп. 2

В ближайшие дни

Алессандро Сафина. Концерт с симфоническим оркестром
12+
Классическая музыка
Алессандро Сафина. Концерт с симфоническим оркестром
14 марта в 19:00 КРЦ «Звезда»
от 4600 ₽
Stand-Up по-Женски
16+
Юмор
Stand-Up по-Женски
14 марта в 18:30 Бар «Евгенич»
от 800 ₽
Чиж & Ко
12+
Рок
Чиж & Ко
2 марта в 19:00 КРЦ «Звезда»
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше