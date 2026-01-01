Концерт группы «Калинов мост» в Самаре

Группа «Калинов мост», известная своим неповторимым стилем и глубокой лирикой, выступит с концертом в Самаре. Это событие привлечет внимание не только преданных поклонников, но и тех, кто ценит настоящую российскую рок-музыку.

О группе

«Калинов мост» был образован в 1987 году и за годы своего существования завоевал популярность благодаря меткому сочетанию фольклорных мотивов и рок-звучания. Их песни затрагивают важные темы – любовь, природа, человеческие переживания – и проникают в душу слушателя.

Что ожидать на концерте

На концерте группа представит как уже известные хиты, так и новые композиции. Атмосфера будет наполнена живым звучанием и эмоциями, что не оставит равнодушным никого из зрителей. Приготовьтесь к незабываемому вечеру, полному музыки и искренних чувств.

Где и когда

Не упустите шанс стать частью этого уникального события! Концерт пройдет в одном из лучших мест Самары, обеспечивая идеальные условия для восприятия выдающейся музыки.

Приобретайте билеты заранее, чтобы не пропустить возможность увидеть и услышать группу «Калинов мост» вживую!