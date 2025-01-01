Концерт группы «Калинов мост» в Екатеринбурге

Дмитрий Ревякин и его группа «Калинов мост» приглашают всех любителей русского рока на традиционный февральский концерт в Екатеринбурге. Это удивительная возможность не только насладиться любимыми хитами, но и познакомиться с новыми произведениями коллектива.

Легенды русского рока

Группа «Калинов мост» уже много лет радует поклонников своими песнями. По признанию Дмитрия Ревякина, Екатеринбург и Свердловск — знаковые города для группы. Они оказывают значительное влияние как на прошлое, так и на настоящее творчество коллектива. Ревякин отмечает, что возвращаться туда, где их любят и ждут, всегда приятно и волнительно.

Не пропустите!

Приходите на концерт, чтобы окунуться в атмосферу незабываемой музыки и разделить с единомышленниками страсть к искусству. «Калинов мост» вновь свяжет сердца своих слушателей в этом знаковом городе.

Родня, до встречи на Калиновом мосту!